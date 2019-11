El PSPV, "tranquil" per la investigació a empreses del germà de Puig i "fart de la cacera política del PP"

La investigació a Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions parteix d'una denúncia presentada pel PP per les subvencions rebudes a compte del programa Avalem Joves per a la contractació de joves entre el 2016 i el 2018. Segons ha anunciat el PPCV aquest dilluns, les ajudes ascendeixen a quasi 112.000 euros i tenien com a condició un augment net de plantilla que no s'hauria produït.

No obstant açò, el socialista ha explicat als periodistes en el pati de les Corts que el PSPV no disposa de moment de "documentació sobre aquesta denúncia", per la qual cosa no la valorarà fins que la puga analitzar perquè en cas contrari seria "totalment imprudent i no tindria una base jurídica". "No em vaig a fiar del PP quan ja han presentat multitud de denúncies en campanya electoral i després han sigut arxivades", ha recalcat.

De fet, ha criticat que "el PP d'Isabel Bonig i Eva Ortiz -presidenta i secretària del PPCV- utilitza l'estratègia d'assetjament polític a Puig que ja va utilitzar en el seu moment Carlos Fabra -expresident de la Diputació de Castelló- quan el president era portaveu en la corporació, tant "a ell com a la seua família per denunciar la corrupció de Fabra".

També ha valorat com a "curiós" que el PP apunte a Avalem Joves, mostrant una notícia del 2014 de "col·locats" en el seu programa precedent, quan "la mitat de contractats eren joves del PP: en Emprent Jove, amb Juan Carlos Caballero, la mitat de col·locats eren de Noves Generacions".

"Tenim en el número 9 a Beatriz Ortiz Vilella, amb el que la coincidència de cognoms pot portar a pensar que és una persona molt vinculada a Eva Ortiz", ha subratllat, afegint que "l'hemeroteca és molt rica, especialment a Alacant i la zona del Baix Segura".