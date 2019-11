El Parlamento foral rechaza una declaración institucional contra la actitud de Navarra Suma en las fiestas de Villava

En concreto, a través del texto, los proponentes querían que el Parlamento hiciera suyas "las manifestaciones compartidas por la mayoría de grupos municipales y el pleno del Ayuntamiento de Villava en la declaración aprobada el pasado 30 de octubre" y denunciara "la actitud de Navarra Suma, que no ha hecho sino generar una polémica falsa e interesada".

Asimismo, proponían que la Cámara foral solicitara "anular y dejar sin efecto alguno el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces el pasado 7 de octubre de 2019 en relación al chupinazo de Villava". En esa declaración, con los votos de Navarra Suma y PSN, el Legislativo condenó la "fascista agresión" a una concejala de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP durante el lanzamiento del cohete de las fiestas.

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado "impresentable" la declaración presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y también ha criticado que "a los socios de los socialistas les parezca normal sacar una pancarta apoyando a ETA".

En su opinión, esta actitud "retrata muy bien el déficit democrático en el que vivimos en esta Comunidad foral" y ha defendido que en este asunto "la nota discordante la pone quien quiere sacar esta pancarta", lo que "no es normal". "Hay un parte de lesiones, una denuncia y veremos qué dicen los jueces", ha remarcado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "hay una denuncia presentada con un parte de lesiones" y se ha mostrado contrario a "la utilización política de las fiestas". En este sentido, ha apelado a "separar política y fiestas" para "disfrutar de las fiestas con respeto".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado su "sorpresa" por la "negativa" de Navarra Suma a "rectificar" la declaración institucional que se aprobó el 7 de octubre sobre lo ocurrido en el inicio de las fiestas de Villava, un texto "desmentido de manera rotunda por los grupos municipales". Ha lamentado que el PSN "haya acompañado en el error" a Navarra Suma en este tema.

También el portavoz de EH Bildu Adolfo Araiz ha destacado que el pleno del Consistorio ha dicho que "no es verdad" la "agresión fascista" de la que hablaba la Cámara foral en la declaración que aprobó. "No hubo ninguna agresión, seguirá en el archivo del Parlamento una agresión que nunca existió", ha planteado Araiz, para quien en este asunto el PSN "se ha guiado más por complejos en estos temas y no por la verdad de los hechos".