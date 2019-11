Ciudadanos garantiza que su compromiso con los autónomos "sigue estando ahí"

Los cabezas de lista al Congreso, Maria Luisa Alonso y al Senado, Diego Ubis, han mantenido hoy una reunión con las asociaciones de autónomos riojanos ATA y UPTA a la que también han asistido diputados regionales de la formación.

Alonso ha recordado que Ciudadanos consiguió sacar adelante una Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos lo que demuestra, ha creído, que Ciudadanos "es el partido de los autónomos".

Entre las medidas propuestas por Ciudadanos se encuentran la tarifa plana durante dos años; que si el autónomo no llega al salario mínimo no tenga que pagar la cuota; derecho a paro; no tener que adelantar el IVA de las facturas; y estar exento de pagar la cuota los dos años siguientes de haber sido padre o madre.

También, una Ley de Morosidad para que el pago no se demore más de treinta días; y una pensión justa que tenga en cuenta toda su vida laboral.

Alonso ha señalado que "ha bajado el número de autónomos en La Rioja", alcanzado los 25.700 y ha creído que éstos "ayudan a hacer ciudad y al mantenimiento del mundo rural".