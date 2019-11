CCOO protesta ante Educación para exigir una solución a los comedores y a la situación de las trabajadoras

El responsable de Hostelería de CCOO, Antonio Manuel Díaz, ha apuntado que actualmente las trabajadoras siguen dadas de alta en la Seguridad Social, pero la empresa les adeuda la nómina de septiembre y octubre, además de "todas las diferencias salariales, incluidos el plus de transporte y las manutenciones", lo que supone, en cálculos del sindicato, unos 3.000 euros por trabajadora.

Además, CCOO ha denunciado la situación en la que se encuentra el medio centenar de trabajadoras de las cocinas centrales de Royal Menú, a las que se les adeuda unos 7.000 euros por empleada, incluyendo las nóminas desde el pasado mes de julio y los atrasos de convenio.

Desde la semana pasada, las trabajadoras ya han comenzado a interponer las correspondientes denuncias, mientras que a nivel administrativo habrá que esperar hasta el 11 de noviembre para conocer cuántas empresas se han presentado al pliego que ha sacado la Consejería para hacerse cargo del servicio de comedores en 40 comedores.

"Es una vergüenza, son atrasos de nóminas y todo incumplimientos, y la Junta no hace nada", ha indicado Jezabel Sánchez, al tiempo que ha indicado que "la situación es insostenible" a novel personal por la incertidumbre que conlleva no saber qué va a pasar con sus puestos de trabajo y si finalmente habrá subrogación o no.