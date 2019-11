L'Ajuntament de València es personarà en la causa judicial oberta pel frau de 4 milions en l'EMT

Així ho han anunciat aquest dilluns els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo en la roda de premsa celebrada després de la reunió de la Junta de Govern Local.

Campillo ha indicat que s'ha aprovat iniciar els tràmits perquè l'Ajuntament puga emprendre "accions de defensa" en la causa oberta en el Jutjat d'Instrucció 18 amb l'objectiu de "recuperar fins a l'últim cèntim d'aquesta estafa contra l'EMT i l'Ajuntament" i, d'aquesta manera, intentar no perdre aquests diners i poder destinar aquests fons a "continuar amb el procés de modernització" en l'empresa pública. Ha recordat a més que aquest procediment es va iniciar "arran de la denúncia de l'EMT".

Per la seua banda, Gómez ha posat en relleu que el consistori de la capital valenciana "va a ser part legitimada per a personar-se com a acció civil" però, a més, ara els seus servicis jurídics van a treballar perquè l'Ajuntament estiga personat en la causa com una part més.

Quant a la possibilitat que l'Ajuntament exercisca algun tipus d'acció legal contra Caixabank, un dels bancs a través dels quals es va transferir els diners defraudats, la vicealcaldessa ha explicat que van a ser "respectuosos amb els procediments oberts" i dins de la causa "es decidirà l'estratègia processal per a recuperar els diners". En tot cas, ha subratllat: "L'Ajuntament està legitimat per a emprendre qualsevol acció contra qualsevol de les parts".

Per la seua banda, Campillo ha assenyalat que "cada entitat defèn els seus interessos legítims" i ha negat que s'haja produït cap empitjorament de les relacions amb aquesta entitat bancària: "Les relacions entre qualsevol banc que treballe amb l'Ajuntament i el propi Ajuntament seran sempre cordials".