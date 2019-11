Oltra promet 537 milions d'ajudes directes a les persones dins del seu pressupost "coherent" per al 2020

El pressupost d'Igualtat arribarà a 1.618 milions, un 5,7% més que el 2019 i el major augment de totes les conselleries del govern del Botànic II. Es tracta d'uns comptes aprovats la setmana passada "des de la sobrietat, honradesa i rigor", conscients de la "incertesa política nacional" i amb la meta de seguir amb les polítiques iniciades fa quatre anys, ha desgranat Oltra en la comissió de Pressupostos de les Corts.

Juntament amb l'augment pressupostari, la Conselleria presenta una "nova concepció dels servicis socials" mitjançant un canvi d'estructura per a donar resposta al marc legal. Açò suposa la concentració de les línies de finançament local i acció concertada i manteniment de tots els centres d'atenció social en dos programes.

En ingressos, incorpora quantitats "suficients" per a dur a terme totes les polítiques i avançar cap a una fiscalitat progressiva, de nou amb la reclamació que el Govern pague el 50% del sistema d'atenció a la dependència, una de les "màximes" per a Oltra, quan actualment arriba el 12%.

En concret, la nòmina mensual de dependència arribarà a 30 milions el 2020 i anirà acompanyada d'un foment de l'autonomia personal, amb 5,4 milions per al servici d'ajuda a domicili. La intenció és fomentar la segona part de la Llei de Dependència "moltes vegades postergada", l'autonomia personal, amb nous recursos per a dependents com l'assistent personal, per a la recuperació terapèutica infantil o promoció per a persones amb trastorn de l'espectre autista.

Per a diversitat funcional, preveu fins a 1,2 milions per a comprar o adaptar elements que faciliten la vida autònoma -vinculades a partir d'ara al salari mínim-, juntament amb un augment del 50% en ajudes per a eliminar barreres, 1,1 milions per a accessibilitat de majors i nous itineraris individualitzats per a persones amb trastorn mental (1,2 milions).

L'ATENCIÓ DE PROXIMITAT, "PEDRA ANGULAR"

En el conjunt d'atenció primària bàsica, els servicis socials municipals seran la "pedra angular", amb un augment de 8,8 milions en les ajudes a entitats locals fins a 82,5 milions (+12%), 51,78 d'ells per als equips socials de base i 3,4 van per a les ciutats de més de 50.000 habitants per a contractar 140 treballadors.

Dins d'aquest "compromís amb l'atenció de proximitat", aquests 82,5 milions s'eleven fins a 179,7 si se sumen la resta de servicis prestats per ajuntaments, amb el que suposa més de l'11% del pressupost. "Són diners que combat la despoblació, crea ocupació i cohesiona les zones d'interior", ha resumit Oltra, posant com a exemple la ràtio de 2.502 persones per professional aconseguida el 2019.

Com a novetat, la Conselleria de Polítiques Inclusives té llests dos programes d'envelliment actiu i contra la solitud no desitjada i un altre específic per a majors en el món rural, amb 1,7 milions en conjunt.