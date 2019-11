El PSOE lamenta que Román "desprecie" la investigación sobre el Mercado de Abastos de Guadalajara

"Lo que le pone nervioso a Antonio Román es que a partir de ahora comience a conocerse toda la verdad y hasta qué punto fue negligente su gestión durante los largos años que estuvo al frente del Ayuntamiento de Guadalajara", ha resumido Esteban, quien pone el énfasis en que, gracias a la llegada de un equipo de gobierno socialista al Ayuntamiento de la capital, "la gente podrá saber de manera muy directa cómo actuó Román siendo alcalde y los pufos que ha ido dejando en el ayuntamiento durante todos estos años", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Román no quiere ni oír hablar de esto y dice que no va a comparecer porque sabe que actuó de forma negligente, cuando todavía no estaban entregadas las obras y la propia empresa que las estaba ejecutando desaconsejó su apertura, al igual que los técnicos, porque no se cumplían los requisitos de seguridad necesarios", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, "eso es lo que realmente le importa a Román las gentes de Guadalajara, nada, y ahora pretende representarles como candidato al Senado cuando actuó en contra de su seguridad. Esa es una responsabilidad que tendrá que asumir y además explicar en la Comisión de Investigación", ha remarcado Esteban.

Otro capítulo también abierto en torno a la "mala gestión" del PP al frente del Ayuntamiento de Guadalajara es el que tiene que ver, ha dicho, con los proyectos presentados a la convocatoria de los fondos europeos EDUSI, que supusieron una gran oportunidad de inversión para la ciudad de Guadalajara después de varios años de parálisis.

En este sentido, ha apuntado que la gestión realizada por Antonio Román y Jaime Carnicero al frente del ayuntamiento va a llevar a que obras por valor de 1,2 millones de euros contemplados en esta convocatoria no puedan acogerse a esta convocatoria de subvenciones y tengan que ser sufragados por todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

"Ejecutaron obras que hasta fueron desaconsejadas por los técnicos y que ahora, cuando llega la revisión de esos fondos EDUSI, nos dicen desde la Unión Europea que están mal ejecutados y no pueden ser subvencionados, y que muy posiblemente haya que devolverlos", ha dicho.

Así, ha apuntado que se trata de 1,2 millones de euros del patrimonio de todos los guadalajareños que habrá que devolver por la "negligente" gestión de Antonio Román y el Partido Popular, ha explicado el candidato socialista, quien señala que "esa mala gestión no puede ser la seña de identidad de nadie que quiera representar a la provincia de Guadalajara".