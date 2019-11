Rescaten en helicòpter i amb vaixell 22 persones atrapades pel vent quan feien paddle surf

Un total de 22 persones van haver de ser rescatades ahir diumenge per un helicòpter de Salvament Marítim i una embarcació -la Salvamar Diphda- després de quedar-se atrapades pel vent quan feien paddle surf als voltants de la cova Llop Martí, a la localitat alacantina de Xàbia, on algunes d'elles es van veure obligades a protegir-se. Alguns dels rescatats presentaven símptomes d'hipotèrmia i fractures, segons han informat fonts de Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil.

El primer avís de la situació d'alerta en què es trobaven aquestes persones es va rebre al voltant de les 18.00 hores de la vesprada de diumenge. El grup havia eixit a realitzar aquesta pràctica organitzada per una única empresa de València.

El Centre de Coordinació d'Emergències havia decretat per a eixa jornada preemergencia per vents al litoral nord d'Alacant i nivell groc al sud per fenòmens costaners. El fort vent va provocar ones de fins a dos metres i es registraven unes condicions molt difícils a causa també a la presència de roques.

En el rescat van intervindre l'Helimer 202 amb la col·laboració de la Salvamar Diphda. L'emergència va ser coordinada pels controladors marítims del Centre de Salvament Marítim. En un primer moment, els efectius van evacuar set d'aquestes persones, entre les quals es trobava una dona amb un braç trencat i un menor, que van ser traslladades en helicòpter fins a l'aeroport de l'Altet.

L'Helimer 202 va desplaçar altres huit persones a l'aeroport de Manises. Altres tres persones més van ser transportades en una embarcació fins al port de Xàbia. L'últim rescat es va realitzar al voltant de les 23.45 hores. Bussos de la Guàrdia Civil van atendre prèviament els integrants del grup proporcionant-los mantes tèrmiques i aigua.