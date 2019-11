Inspección de Trabajo investiga empresas vinculadas a Francis Puig tras denunciar PP fraude en subvenciones de Avalem

Según ha explicado la diputada del PP Eva Ortiz en rueda de prensa, presentaron la denuncia ante Inspección de Trabajo de Valencia el 17 de abril de este año para que "esclareciera si hay un delito contra los derechos de los trabajadores" y el pasado 2 de octubre se les informó de que "se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación de las dudas y los posibles incumplimientos señalados en el escrito de la denuncia".

"Sigue abierta" esa investigación, ha remarcado la también secretaria general del PPCV, que ha subrayado que Inspección "está haciendo sus labores, están trabajando en ello" y no sabe si lo habrán puesto en conocimiento o no de Fiscalía, dado que al no ser ellos personal interesado en la empresa o trabajadores se les da una información "muy limitada".

En todo caso, ha anunciado que el PP ampliará la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València en breve señalando sus sospechas de un fraude en las subvenciones y delito contra los derechos de los trabajadores para que "haga lo que tenga que hacer".

