La UV rep ajudes de 3 milions per a infraestructures científiques de suport a la investigació experimental

Les ajudes procedeixen del Subprograma d'Infraestructures d'Investigació i Equipament Cientificotècnic del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema de R+D+i, dins del marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, explica la institució acadèmica en un comunicat.

Es tracta de sis noves infraestructures que arriben associades a sengles projectes d'investigació liderats per científics i científiques d'aquesta institució acadèmica. Així, la Universitat ampliarà i millorarà el seu Servei de Producció i Experimentació Animal en el Campus de Burjassot per a oferir als investigadors noves instal·lacions que permetran ampliar els objectius dels seus projectes d'investigació.

Els investigadors disposaran, per exemple, de nous laboratoris per a estudis de comportament i d'espais destinats a la instal·lació futura d'equips d'imatge en viu. Aquest projecte, dotat amb mes de 700.000 euros, està liderat per la catedràtica de Biologia Cel·lular Isabel Fariñas i ha sigut avalat per 19 grups d'investigació de la Universitat.

Aquesta dotació, així com les concedides als projectes liderats per la catedràtica de Botànica, Eva Barrine, i el catedràtic de Genètica, Juan Ferré, -finançats amb 800.000 euros cadascuna- acapara gran part de les ajudes concedides pel Ministeri en la present convocatòria.

La Universitat incorporarà un nou microscopi electrònic FIB-SEM que suposarà un salt qualitatiu respecte a la microscòpia d'agranament convencional, en permetre l'estudi d'estructures tridimensionals en alta resolució. Aquesta tecnologia té aplicació en àrees tan diverses com la biologia, la neurociència, els semiconductors o la nanoelectrònica, entre unes altres.

També es millorarà la plataforma proteòmica del SCSIE, que dona suport a nombrosos investigadors tant de la Universitat de València com de centres externs públics i privats dins i fora d'Espanya. En aquest sentit s'adquiriran dos nous i avançats espectròmetres de masses que ampliaran les prestacions dels instruments actuals.

ANÀLISI GENÒMIC

Més de 180.000 euros aniran destinats al desenvolupament d'aplicacions d'anàlisis genòmic i transcriptòmic de cèl·lula única, que proporcionen una nova perspectiva per a aprofundir en el coneixement dels organismes i sistemes biològics. Les tecnologies d'anàlisis multi-òmic de cèl·lula única permeten aconseguir una resolució dels processos biològics sense precedents i de gran impacte en biologia i medicina. El nou equipament, liderat per la catedràtica de genètica Amparo Latorre, s'instal·larà en la secció de Genòmica del SCSIE i estarà accessible, com la resta d'equipament del Servei, als grups que la requerisquen.

Associades a projectes liderats pel catedràtic de Química Inorgànica Carlos J. Gómez-García i per la bioquímica i investigadora 'Ramón y Cajal' Patricia Casino, arriben altres dos ajudes per a equipament per valor de 132.000 i 211.000 euros respectivament. Gràcies al primer d'aquests projectes, el SCSIE disposarà de recursos per a l'anàlisi d'ions permetent l'especiació d'elements químics i facilitarà la realització de síntesi i extraccions en el forn de microones d'alta pressió.

Amb el segon equip es disposarà d'una ferramenta per a implementar la criomicroscopía electrònica, una tècnica que ha revolucionat la biologia estructural en fer possible la visualització, a resolució quasi atòmica, de macromolècules amb quantitats ínfimes de mostra pura i sense requerir cristal·lització.