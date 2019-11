Així, ha provocat un retard mitjà de 13 minuts en cinc trens, de 12 minuts en el tren de llarga distància i de sis minuts en el mitja distància. Així mateix, s'han hagut de cancel·lar dos freqüències d'aquesta línia.

No obstant açò, han apuntat que el servici recupera les freqüències de pas progressivament i que se'n va recuperant la normalitat amb la circulació per una via.