Zaragoza.- Gómez (Cs) incide en la importancia de fomentar la natalidad: "Sin niños no hay futuro"

En declaraciones a los medios de comunicación, Gómez ha detallado que España tiene la tasa de natalidad "más baja de Europa" y que este es "uno de los grandes problemas del país".

"Sin niños, no hay futuro y tenemos que ponérselo fácil a las familias. Es un auténtico drama que haya gente en España que quiera tener hijos y no pueda por sus circunstancias económicas, o por la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con la vida familiar".

Por ello, ha explicado que, desde Ciudadanos, han propuesto aumentar los permisos de maternidad y paternidad a 36 semanas e igualarlos, que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas para todas las familias, clases de inglés gratis en julio y agosto para todos los niños, salud bucodental gratuita para los menores de 16 años y que los libros de texto también sean gratuitos, ya que "suponen un gran esfuerzo para las familias cuando llega septiembre".

Además, la formación naranja cuenta, en su programa electoral para las próximas elecciones generales, con el compromiso de conceder una ayuda de 1.200 euros al año a familias monoparentales y para las que tengan dos hijos, y de 2.400 euros al año para aquellas familias con tres o más hijos.

DESBLOQUEAR EL PAÍS

"Sin embargo, todas estas medidas serán imposibles de poner en marcha si este país no se desbloquea, si este país no se pone en marcha y no sale adelante". Ha afirmado que el compromiso de Cs es "desbloquear el país" pero eso sólo será posible si la formación "es fuerte".

Por ello, ha pedido "a todos los que confiaron en Ciudadanos el 28 de abril" que "lo vuelvan a hacer el 10 de noviembre".