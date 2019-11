El PSN plantea una ley de cambio climático y apostar por el coche eléctrico

Toni Magdaleno, que ha participado en un acto electoral en el Paseo de Sarasate de Pamplona acompañado de miembros del partido, ha afirmado que la "emergencia climática es una cuestión sumamente importante para el Partido Socialista" y ha asegurado que "no es casualidad que en el Gobierno de España exista un ministerio específico de Transición Energética y no es una casualidad que dentro de unos días se vaya a celebrar en España la cumbre contra el cambio climático".

El candidato al Senado ha afirmado que las políticas en esta materia "son esenciales para la protección del medio ambiente y para la solidaridad intergeneracional, y son muy importantes para Navarra, dado que tenemos un sector de energías renovables muy importante". "Fue el PSN el que impulsó este sector para Navarra, que genera un empleo de calidad para los ciudadanos", ha sostenido.

A continuación, se ha dirigido a Navarra Suma, "dado que van a apoyar a un Gobierno presidido por Pablo Casado y en el que todas las encuestas dicen que estará Vox, que niega el cambio climático"."Apoyar a Navarra Suma implicaría no solo no proteger el medio ambiente y no apostar por una cuestión esencial, sino que afectará negativamente a un sector estratégico para Navarra como el de las energías renovables", ha señalado.