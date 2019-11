Carmen Borrego, contra sus excompañeros de 'Sálvame': "Me han hecho mucho daño, me caen muy mal"

Carmen Borrego ha respondido a los comentarios que de ella han vertido sus antiguos compañeros de Sálvame. Lo ha hecho en Viva la vida, donde ella colabora actualmente.

La hija menor de María Teresa Campos cree que no le cae bien a los que fueron sus excompañeros, algo que no le preocupa, pues, asegura, "ellos a mí también me caen muy mal".

"Si alguien está harta soy yo", añadía la colaboradora. "Estas personas que no son mis amigos, no les caigo bien. Haga lo que haga me van a criticar", sentenciaba, recalcando que no tenía amistad con ninguno de ellos.

Con el que más enemistada está es con Kiko Hernández. "No me puede soportar. No puedo vivir mi vida pensando cómo puedo caer bien a Kiko Hernández", sostuvo.

Además, María Patiño se llevó otro mensaje más personal por parte de Carmen, que aseguró que la presentadora de Socialité tiene una doble cara, una delante de las cámaras y otra detrás: "En algunos momentos he recibido mensajes de apoyo", dijo de Patiño, a quien tildó incluso de "estafadora".