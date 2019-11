Les mínimes baixen lleugerament encara que superen 8º els valors normals acompanyades de vents de fins a 65 km/h

20M EP

Les temperatures mínimes que s'han registrat la matinada d'aquest dilluns han baixat lleugerament a la Comunitat Valenciana encara que segueixen sent entre 6 i 8 graus per damunt dels valors normals en una jornada de forts vents que han registrat 73 quilòmetres per hora en punts com Pego, segons Aemet.