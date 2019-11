Omar Montes, el "mismo gilipollas de siempre", pero con 15.000 euros encima

El cantante Omar Montes ganó Supervivientes 2019 y desde entonces su carrera profesional se ha disparado. Ha aprovechado su fama y su carisma para relanzar su carrera musical y ha lanzado varios temas que han resultado éxitos de reproducciones, como Alocao, junto a Bad Gyal.

Eso, obviamente, ha afectado para bien a su cuenta bancaria tal y como se pudo comprobar durante una entrevista que concedió a Look y en la que se pudo ver que llevaba 15.000 euros en efectivo en su riñonera. Él mismo decía no haber cambiado por la fama. "Me ha cambiado la vida, pero yo no he cambiado, sigo siendo el mismo gilipollas de siempre, pero con algo más de pasta", decía con su habitual sentido del humor.

Y es que ese es el estilo de Montes, el del lujo a la vista, como se aprecia por los ostentosos collares de oro, las camisetas de Versace y los relojes de alta gama. O como se puede ver en sus videoclips, como el que protagoniza junto a Bad Gyal, rodado en un chalet de lujo y con atrezzo como un lamborghini.

Sus compromisos incluyen un concierto llamado Omar Montes y Amigosen la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y otros muchos 'bolos', que por ejemplo, le llevaron a rechazar su participación como jurado en Idol Kids, como aseguraba a Ecoteuve.

"Se tenía que grabar muchos días y yo muchos fines de semana estoy fuera y ya tenía la mitad del dinero por adelantando. Al final no pudieron cuadrar mi agenda. Me hubiera encantado. Ya estaré, me encanta trabajar con los niños",reveló el cantante.