L'obra de Zineb Sedira, per primera vegada a Espanya

L'IVAM acaba d'inaugurar l'exposició de l'artista franc-algeriana Zineb Sedira en la qual és la primera exhibició individual a Espanya d'aquesta creadora i que romandrà en el museu valencià fins al pròxim 26 de gener. Sedira, a través de la representació de la mar Mediterrània en les seues 22 obres, mostra la seua obsessió per la història i la política d'Algèria, que va ser ocupada durant més de 100 anys i va ser el primer país del món a aconseguir la independència de França a través d'una guerra.

Amb elements com a vídeos, fotografies, escultures, instal·lacions i còmics, l'exposició qüestiona com es construeix l'experiència col·lectiva o s'interroga sobre les dinàmiques socioculturals relacionades amb el llegat colonial del país, per a entendre el temps passat i ajudar a repensar-nos de nou.

En ella, Sedira gira la seua mirada a Algèria i als esdeveniments que han marcat la seua existència en les últimes dècades (de manera molt significativa, la guerra civil, 1991-2001, de l'Estat algerià contra els islamistes fanàtics).

Sedira plasma imatges de vaixells encallats atrotinats o fotografies d'edificacions colonials franceses deshabitades com a metàfora d'un país que va ser ocupat i que, després d'alliberar-se d'aqueixa ocupació, va deixar traços de cases “encantades o fantasmals” enfront de la mar.

Els vaixells, per part seua, conten històries de viatges frustrats, d'il·lusions de persones que desitjaven arribar a l'altra riba i es van quedar en el camí. L'artista també s'ha servit d'elements quotidians com el sucre.

Les fotografies de les sitges parlen del comerç d'un producte que cartografia les rutes dels esclaus que tenien lloc en diferents mars. La violència de l'islamisme radical a l'Algèria dels anys 90 està reflectida en la llista de periodistes assassinats i en la dels humoristes morts també per combatre el terror amb dibuixos i còmics.

La mostra inclou una instal·lació encarregada ad hoc per l'artista per a l'IVAM. Es tracta de la recreació en una maqueta del seu estudi i una altra a grandària real del saló de la seua casa a Londres. A través d'elles, Zineb Sedira vol mostrar com ella se sent identificada amb els moviments de protesta ciutadana de la dècada dels seixanta, entre els quals va figurar el Festival Panafricà d'Algèria.

Feminisme i estètica africana

Sedira posa en relleu la seua identificació amb l'estètica africana, amb el feminisme i amb l'esdevingut en els anys seixanta en l'àmbit mundial. L'artista ha afirmat: “Vaig construir un univers personal entorn dels anys seixanta i a través dels conceptes que representaven els objectes”.

La creadora ha relatat que en 1969 es va posar en marxa a Algèria el Festival Panafricà, que es convertiria en una eina perquè els algerians redescobriren la seua identitat i lluitaren contra el colonialisme. El festival va funcionar com a espai d'unió i fraternitat.