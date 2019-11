Podemos-Equo reivindica una negociación presupuestaria queresuelva las necesidades de la ciudad

La edil lamentó la "prepotencia" de la alcaldesa, Ana González (PSOE). "Nos preocupa sinceramente, porque creemos que Gijón no merece esta actitud de arrasar con las medidas que no tuviesen el sello de este PSOE, sin importar si resolvían o no las necesidades de la gente".

Podemos-Equo dice que si el PSOE quiere hacer políticas progresistas encontrará a las concejalas dispuestas al diálogo, pero "lamentamos que aquí tengamos en pequeña escala el bloqueo de Moncloa, producido porque Pedro Sánchez no entiende que ya no hay mayorías absolutas en este país y debe negociarse sin menospreciar al socio político".