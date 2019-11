Más de 24.000 trabajos han pasado por el control 'antiplagios' de la Universidad de Oviedo

Fue en el mes de mayo de 2017 cuando la Universidad de Oviedo comenzó a utilizar para este tipo de controles la plataforma Urkund, que sirve para detectar posibles plagios. Desde entonces se viene utilizando ininterrumpidamente.

En ese año 2017 fueron 4.582 los trabajos analizados, mientras que en el 2018 el número ya ascendió a 9.358. En lo que va del presente año, 2019, ya han pasado por el control un total de 10.725 trabajos, contabilizándose 1.595 en el periodo agosto-octubre.

La plataforma Urkund sigue siendo, para la Universidad de Oviedo, una "buena herramienta" que está siendo utilizada con éxito por el profesorado, con lo que la previsión es seguir recurriendo a la misma.

Adicionalmente la Universidad trata de formar e informar al profesorado a través de talleres, formación y envíos de correos con noticias, entre otros, sobre buenas prácticas en el uso de este tipo de herramientas, para mejorar su utilización.

El sistema Urkund analiza los textos que remiten los alumnos. El sistema, totalmente automatizado, identifica las posibles similtudes con archivos de fuetnes de Internet, material académico publicado y documentos de los estudiantes previamente enviados.

Si se detecta similitud, la plataforma no solo registra el grado de coincidencia, sino que también es capaz de tomar en cuenta el parafraseo y el uso de sinónimos. Una vez finalizado el proceso, el programa genera un análisis general con todos los parámetros que se envía al profesor. Es él, en última instancia, el que, a la vista de los resultados que le ofrece 'Urkund' determina si hubo plagio o no.

La Universidad no ha proprocionado el desglose por tipo de trabajos que han sido objeto de control a lo largo de estos años. Alega que depende de los profesors. "No hay una forma exacta de saber el tipo de trabajo, ya que no existen parámetros que los categoricen, pero a través de encuestas al profesorado se sabe que en su gran mayoría se utilizan para Trabajos Fin de Grado y Master, así como tareas o prácticas realizadas por los estudiantes y enviadas a través del Campus Virtual", señalan.

Añaden que cada docente universitario es el qeu gestiona su bandeja de entrada personal con los archivos de Urkund y que no tiene obligación de hacer una categorización sobre el tipo de trabajo.

SIN EL DATO DEL NÚMERO DE PLAGIOS

El Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos de la Universidad de Oviedo dice que tampoco tiene el dato del número de trabajos plagiados desde que el sistema ha sido puesto en marcha.

"Al ser el profesorado el responsable de determinar si un trabajo ha sido o tiene indicios de contener plagio, no se dispone de esa información desde la administración de la plataforma Urkund", exponen, al ser preguntados por ese asunto.

No obstante, apuntan que, en general, y hasta donde manifiesta el profesorado a través de las encuestas realizadas, la mayoría de los casos detectados "no se tratan de plagios conscientes sino de textos sin citar o mal citados".