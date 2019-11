La adjudicación a Serunión del servicio de comedor escolar, a la espera de resolver dos recursos de empresas

La licitación se había aprobado el pasado 26 de marzo, mientras que la adjudicación a Serunión se acordó en la Junta Local a fecha de 24 de septiembre.

A la convocatoria se habían presentado las siguientes empresas Serhs Food Area S.L.; Serunión S.A.U.; Eurest Colectividades S.L.U.; Gastronomía Vasca S.A.U.; Mediterránea de Cáterng S.L., Alprinsa S.A.U. y Suministros Sostenibles a Colectividades S.L..

No obstante, la Mesa de Contratación no admitió la oferta presentada por Suministros Sostenibles a Colectividades S.L., decidió también excluir a Serhs Food Area S.L, al no haber presentado alegaciones para justificar la oferta económica considerada como anormalmente baja y también a Alprinsa S.A.U., al no ver factibles las alegaciones presentadas por ese mismo motivo.

Alprinsa había ofertado el desayuno y atención temprana por 0,01 euros. En este sentido, la Mesa de Contratación consideró que "la atención temprana y el desayuno no son servicios inelásticos al precio, o al menos así no lo ha justificado la empresa, lo que significa que cuanto más baje su precio más se incrementará su demanda y más aún cuando el precio ofertado se reduce a niveles tan bajos como es un céntimo de euro".

"Teniendo en cuenta estos principios económicos, ofertar a 0,01 euros el desayuno y la atención temprana puede desencadenar un efecto llamada que dispararía el número de solicitudes y, por tanto, alteraría el número de usuarios tenidos en cuenta por la empresa para la formulación de sus cálculos, lo que lleva a que las alegaciones y la cuenta de resultados presentada no pueda ser aceptada", se señala en el expediente.

De confirmarse la adjudicación a Serunión, si no prospera ninguno de los recursos, el precio fijo mensual de las comidas pasará de 66,02 a 86,29 euros, aproximadamente un 31 por ciento más, mientras que los días fijos serán a 5,19 euros y 5,46 los esporádicos.

En el caso de desayunos, el fijo mensual será de 19,36 euros, de 1,20 euros los fijos y 1,25 los esporádicos, mientras que en atención temprana el precio mensual será de 13,20 euros, 0,80 los días fijos y 0,85 los esporádicos.

Unido a ello, la Fundación Municipal de Servicios Sociales está a la espera de la resolución de los recursos para conocer el precio final del servicio y sacar una convocatoria extraordinaria de ayudas al pago del comedor escolar, de cara a aminorar el impacto de la subida al introducir alimentos ecológicos o ternera asturiana, por ejemplo.

La convocatoria establecerá una serie de tramos de renta, el primero para ingresos hasta unos 26.000 euros, que cubriría el aumento de precio para los que no disfrutan de beca comedor ya, y a partir de ahí las ayudas irían disminuyendo.