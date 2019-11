Iglesias cree que sería "decente" que Sánchez dijera en el debate si buscará un acuerdo con el PP

"Hay que preguntarles con quién están dispuestos a pactar. Las derechas lo tienen claro. Pero cuando a Pedro Sánchez le decimos que se comprometa en campaña a no llegar a un acuerdo con PP o Ciudadanos, no es claro. Sería decente que los electores socialistas sepan si va a buscar ese acuerdo con la derecha o no, para saberlo antes de votar", ha incidido.

Ante más de 1.500 personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Palexco', el acto más multitudinario de la campaña hasta ahora, ha pedido a la militancia que hablen con familiares y amigos que votan al PSOE para pedirles una oportunidad para Unidas Podemos: "Porque saben que o estamos en el Gobierno o su partido no hará lo que promete".

El líder morado ha señalado además que está convencido de que en Galicia pueden mejorar el resultado de las generales de abril, cuando lograron sólo dos diputados (Pontevedra y A Coruña). Y ha añadido que contar con más escaños gallegos depende del trabajo que realice la militancia hasta el día de las elecciones.

"Hay mucha gente que es de Unidas Podemos y no lo sabe. Y yo os quiero pedir que hagáis campaña porque lo más importante es el boca a boca. Regalar una Constitución con los artículos sociales subrayados, porque a lo mejor hay mucha gente que si se lee la Constitución del 78, acaban votando a Unidas Podemos", ha aseverado.

Acompañando a Iglesias han estado el candidato de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por A Coruña, Antón Gómez-Reino, las candidatas de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Pontevedra, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam', el candidato de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Ourense, David Bruzos, y la candidata de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Lugo Vanessa Somoza.