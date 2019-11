Mazón llama a PRC a ser primera fuerza y Revilla dice: Dos diputados en Madrid son más importantes que Presidencia

Así lo ha manifestado durante su intervención en un mitin celebrado anoche en Noja, donde el presidente de Cantabria y secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, ha reafirmado que contar con dos diputados en Madrid es "mucho más importante" que la Presidencia autonómica, "sobre todo si esos dos hacen 175". "Eso es como tener una vaca dando leche los 365 días del año", ha apostillado.

Revilla ha precisado que el PRC quiere tener presencia en las Cortes españolas para lograr que Cantabria tenga "lo que ya tiene todo Dios" y ha destacado los avances que se han producido en los últimos meses en la tramitación de los proyectos ferroviarios con Madrid y Bilbao o la conexión de Valderredible con la Autovía de la Meseta, gracias -ha dicho- al acuerdo alcanzado por Mazón con la dirección federal del PSOE para propiciar la formación de Gobierno. "¿Hay un voto más útil para Cantabria que el nuestro?", se ha preguntado al respecto.

Tanto el secretario general como el diputado y candidato a la reelección han instado a los cargos y militantes regionalistas a realizar un esfuerzo para contrarrestar una campaña nacional en la que "sólo se habla de Franco y de Cataluña" y hacer ver a los cántabros que en las elecciones de la próxima semana "se juega el futuro de Cantabria". "Nos jugamos tener un tren, la Ley de Dependencia, Valdecilla; nos jugamos muchísimo dinero, que es el porvenir de nuestros hijos", ha recalcado el líder del PRC.

NO HA SIDO SOLO UN PAPEL

Por su parte, José María Mazón ha puesto en valor la labor que ha llevado a cabo en Madrid desde el mes de abril y que ha servido para que "se hable por primera vez de Cantabria en el Congreso" y "traer cosas" para la Comunidad Autónoma.

"No ha sido sólo un papel", ha exclamado en alusión al acuerdo cerrado el pasado mes de junio con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, para impulsar las infraestructuras y deudas que el Estado mantiene pendientes en Cantabria.

Mazón se ha declarado convencido de que todos los cántabros, "aunque no sean de los nuestros", están orgullosos de tener a un regionalista en el Congreso y -ha agregado- "cuando yo salgo a la tribuna, todos se acaban identificando con el PRC".

Además, ha anunciado que su postura tras las elecciones seguirá siendo la misma y se ha dirigido a los candidatos del PSOE y el PP: "al PSOE le digo que Cantabria sí necesita un intermediario de verdad con el Gobierno central, y si no lo somos nosotros no lo va a ser nadie, y al PP le digo que, si ocurriera lo que están soñando y Pablo Casado fuera candidato a la Presidencia, lo primero que tendrán que hacer es llamarnos para pedirnos el voto y lo segundo, firmar otro papelucho igual que éste que dicen que no sirve para nada".

QUE LA VOZ DE CANTABRIA LLEGUE AL SENADO

Finalmente, Fernando Fernández ha defendido la necesidad de que "la voz de Cantabria" llegue también al Senado y ha indicado que trabajará en cuatro ejes fundamentales: una ley de financiación autonómica que establezca como criterio de reparto del dinero del Estado el coste efectivo de los servicios, una ley de educación nacional que no cambie cada vez que lo hace el Gobierno, una estrategia contra la despoblación y medidas nominativas para Cantabria en los Presupuestos Generales.

"Nos iremos a Madrid en coche y os prometemos que antes de que finalice la legislatura volveremos en AVE", ha concluido.