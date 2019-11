Antonio Banderas desvela cómo Nicole Kimpel le salvó la vida

En 2017, Antonio Banderas sufrió un infarto que le hizo cambiar su manera de ver la vida. "No hay mal que por bien no venga. Hay cosas que ocurren y que uno las ve venir como un tren agresivo que trata de tumbarte, pero que si las pasas te hacen reflexionar", aseguraba sobre ello el pasado mes de mayo. Sobre este episodio, el actor ha revelado ahora el papel importante que jugó su pareja, Nicole Kimpel.

Con motivo de la promoción en EE UU de la película de AlmodóvarDolor y Gloria, Banderas visitó esta semana el programa Jimmy Kimmel Live!. Disfrazado del Zorro, uno de sus personajes más conocidos de su carrera en Hollywood, el actor contó al carismático presentador qué ocurrió el día que sufrió el ataque al corazón.

"La noche anterior, mi novia tenía dolor de cabeza. No teníamos nada en casa y salió a comprar algo, un analgésico. Las farmacias estaban cerradas, así que fue a un gran almacén y compró unas aspirinas, lo único que encontró que le servía, y además compró las de 5 miligramos, el máximo. A la mañana siguiente, cuando comencé a tener los síntomas y claramente sabía lo que me estaba pasando, me puso una de esas aspirinas bajo la lengua y eso me salvó la vida", ha relatado.

Respecto a los motivos que pudieron provocar ese infarto, Banderas ha reconocido que "probablemente no estaba viviendo bien la vida". "Aunque no bebía, sí que era fumador, una de las cosas más estúpidas que hice en mi vida", se ha sincerado el actor.

"Tuve mucha suerte, después de todo, porque un ataque al corazón te puede matar o puede hacer que tengas una experiencia como la mía, fue una llamada de atención", ha agregado.

En este sentido, Antonio Banderas ha admitido que vive "una segunda oportunidad" tras ese ataque al corazón que le hizo cambiar algunas cosas de su vida, "prioridades", tal y como las ha denominado. "Cosas a las que antes le dabas mucha importancia que han dejado de tenerla y empiezas a prestar atención a lo fundamental. Mi hija, mis amigos, mi familia, mi vocación como actor", ha enumerado.

"En cierto modo, es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", ha concluido.