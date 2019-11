Antonio Orozco resurge tras superar una bancarrota y tres dramas personales

Tras varios dramas personales y una bancarrota, el cantante Antonio Orozcoresurge de sus cenizas: acaba de cerrar una exitosa gira y triunfa en el programa de televisión La Voz, donde ejerce como coach.

Tras 111 conciertos con 135.000 asistentes, ya se ha confirmado que volverá a ser jurado de La Voz con David Bustamante, Pastora Soler y Rosana.

Según Vanitatis, el artista no ha tenido un camino de rosas. En 2007 lo perdió todo por culpa de alguien que decía que era su mejor amigo. Y la cosa viene de antes. Su padre murió a los 43 años cuando trabajaba en una obra. Orozco tenía 21 años. El artista lamenta que no le vio triunfar.

Más recientemente, en 2016, murió Xavi Pérez, un amigo íntimo que fue quien produjo sus grandes éxitos y le consiguió algunos de sus mejores contratos.

Otro golpe le llegó al año siguiente, cuando Susana Prat, su expareja y madre de su único hijo, Jan, moría causa de una larga enfermedad.

Antonio Orozco mantiene vivas todas estas historias a través de los numerosos tatuajes que luce. Empezó a grabarse la piel con 20 años, tras ver la película Into the Wild. Decidió pintar en su cuerpo "las historias importantes de las que no me acuerdo nunca".