Un niño muere tras recibir un golpe en el pecho en una pelea en un colegio en Argentina

Lautaro, un niño de 12 años de Zárate, en Argentina, murió el pasado viernes 25 de octubre después de haber recibido un golpe en el pecho durante una pelea en el colegio.

Según informa el diario Clarín, los hechos ocurrieron ese mismo día, cuando el menor salió del colegio con molestias en el pecho, pero le ocultó a su madre que le habían pegado y esa noche se desmayó. Tenía hemorragias en la nariz y en la boca. El niño fue trasladado al Hospital San José de Campana, pero finalmente falleció.

Su madre, Leonela, se ha mostrado convencida de que los golpes de la pelea fueron lo que causó la muerte de su hijo. Sin embargo, el informe de la autopsia, dado a conocer esta semana, contradice la versión de Leonela: "Muerte súbita, sin traumatismos que puedan ser vinculados con el causal de muerte", recoge Clarín.

A pesar de ello, la madre ha asegurado al diario argentino que denunciará a las autoridades escolares competentes por no haberle informado acerca de este episodio de violencia escolar. "Nadie me llamó, nadie me dijo nada. Yo lo vine a buscar a la puerta del colegio, el nene salió normal, pero con esas molestias en el pecho y mareos", ha explicado.

Tal y como ha contado su madre, Lautaro era nuevo en la escuela. El niño había llegado este año desde otro centro escolar, también de Zárate. El motivo de este cambio fue, precisamente, la violencia escolar: "No estaba a gusto (...). Había problemas de violencia, como pasa en la mayoría de las escuelas. Se empujaban por la escalera... Mi hijo recibió varios golpes y cuando un día terminó con un ojo lastimado, fue el detonante para cambiarlo".

Por su parte, desde la escuela implicada han asegurado que la profesora estaba en el aula cuando ocurrió la pelea y que "desde el lunes fue separada de su cargo".