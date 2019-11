"No vamos a permitir que el PSOE mire para otro lado", dice Prendes (Cs) sobre el caso 'Marea'

"No vamos a permitir que el PSOE mire para otro lado", ha comentado en concreto en relación al 'caso Marea', el caso de corrupción en la contratación pública por la que un exconsejero asturiano está en prisión.

Según ha explicado Prendes en unas declaraciones a los periodistas en La Felguera (Langreo), el Gobierno asturiano, de signo socialista, no ha hecho en este asunto su trabajo. "No ha adefendido el patrimonio de todos los asturianos", ha lamentado, criticando que aún no se sepa el total del dinero "malversado" durante los años que duró la trama.

También se ha referido al caso del histórico dirigente socialista y líder sindical minero José Ángel Fernández Villa, ya condenado por apropiarse del dinero de su sindicato e investigado por ocultar dinero a Hacienda.

En relación a Villa, Prendes ha hablado de la cantidad de dinero que llegó a Asturias para las comarcas mineras y que terminó destinado "a otras cosas". Por ello, ha dicho que los nuevos planes de reindustrialización tienen que "plantearse de manera muy distinta".

Ha comentado Prendes que Ciudadanos lleva en su programa una ley 'antidedazos', porque considera que hasta la fecha lo único que ha hecho Pedro Sánchez es "colocar a su gente". También ha apostado por proteger a las personas que denuncien casos de corrupción.