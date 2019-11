Oltra aboga por "descarbonizar la economía y descabronizar la política" como apuesta por las "políticas útiles"

Més Compromís-Més País ha celebrado este sábado en València el acto central de campaña, en el que han participado el candidato a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón; el cabeza de lista por Valencia, Joan Baldoví; la cabeza de lista por Castellón, Marta Sorlí; el número uno por Alicante, Ignasi Candela; la número tres al Congreso por Madrid, Inés Sabanés; y los coportavoces de Compromís Joan Ribó y Giuseppe Grezzi.

La también vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha defendido la "necesidad" de "formar un gobierno para las personas, antepuesto a los egos de aquellos que no entienden que la política no está para ganar relatos".

Así, ha defendido que en política hay "demasiada testosterona y poca oxitocina" y ha criticado que en los últimos seis meses los líderes políticos "se hayan empeñado en ganar un relato, olvidándose de la realidad".

Por otra parte, Oltra ha tildado la campaña electoral de "innecesaria" y ha asegurado que se tratan de unas elecciones "que no se tenían que haber convocado".

CRITICA LA "SEGUNDA OPORTUNIDAD AL 'TRIFACHITO'"

En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "dé una segunda oportunidad al 'trifachito' pudiendo ser él presidente" y ha advertido que "si los de la plaza de Colón aprovechan la oportunidad, en un mes tienen gobierno". "No les interesa la vida de la gente, solo agarrarse al poder para repartirse el pastel. Ahí los tenemos en Madrid y en Andalucía", ha ejemplificado.

Oltra se ha preguntado "qué ha hecho Sánchez cuando no estaba en funciones" y ha lamentado que "no tiene muchas ideas cuando está gobernando en solitario". "El PSOE ha sacado a Franco, que hacía falta, pero no han hecho nada más. Han tardado un año y medio para sacar a una momia", ha criticado.

La dirigente de la coalición ha defendido las "políticas útiles" para "cambiar realidades" y "mejorar la vida de la gente" y ha puesto como ejemplo la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión, "con la que se ha conseguido que 223.000 personas salgan de la pobreza severa".

Asimismo, ha defendido que la Comunitat Valenciana es la "primera autonomía en crecimiento de servicios sociales, que era lo que peor estaba tras 20 años de destrozos del PP". "Somos el primer gobierno que hace el camino contrario: antes todo se privatizaba y nosotros hemos revertido la sanidad a lo público", ha destacado, y ha insistido en que los valencianos "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie".

Por otra parte, también se ha referido a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020: "Tras una semana complicada, Compromís ha dejado claro a nuestros socios de gobierno que no nos toquen a la gente, la tierra y el país, y a partir de ahí podemos acordar".

La dirigente de Compromís ha remarcado que la ciudad de València "ha acabado por primera vez en la historia con la lista de espera de teleasistencia de personas con dependencia" y ha defendido que "sobre las ruinas de la Copa América se está construyendo el centro de alimentación de las Naciones Unidas". "Las políticas ya no son solo una cuestión de justicia social, sino de supervivencia", ha añadido.

"CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO"

Oltra ha criticado que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, "exija el cumplimiento del déficit cuando está negando inversiones". "Que no cuenten con Compromís para eso, la política es saber que cada euro invertido vuelve", ha señalado, al tiempo que ha apostado por un "cambio del modelo productivo" y por "descarbonizar la economía y descabronizar la política".

En este contexto, ha criticado el proyecto de ampliación del puerto de València, "con el que Ábalos quiere enterrar el puerto con 400 millones de dinero público y una pastilla de hormigón para hacer el culo gordo a una empresa" y ha reivindicado que con esa cantidad de dinero "se paga la dependencia de los valencianos de todo un año".

"La política útil es la igualdad, es luchar contra la violencia de género y las agresiones sexuales, es gobernar para la gente, pero, por encima de todo, gobernar tiene que tener como consecuencia políticas que son una revolución", ha expresado.

Finalmente, ha animado a "seguir haciendo la revolución de las pequeñas cosas irreversibles" y a "llenar las urnas de sonrisas el 10 de noviembre" para "dar la campanada".