Moreno (Cs) culpa a PP y PSOE de que la provincia turolense tenga "unas infraestructuras del siglo XIX"

"Hay muchos días en los que esta locomotora de vapor del siglo XIX es el único tren que funciona en la provincia de Teruel, a esto nos ha arrastrado el bipartidismo durante 40 años. Queremos unas infraestructuras ferroviarias modernas, pero eso solo es posible con un gobierno que escuche a todos los españoles silenciados por el ruido del nacionalismo", ha explicado Moreno durante su visita al Parque temático de la minería y el ferrocarril de Utrillas.

Así, ha asegurado que PP y PSOE "pactan con los nacionalistas" y las inversiones "van al País Vasco y Cataluña", por lo que ha recordado que, en los Presupuestos Generales del Estado rechazados por el Congreso se incluía un aumento de la inversión para Cataluña de un 60 por ciento, y que el PP "ha demostrado que se siente muy cómodo pactando con el PNV". "Solo un Gobierno de Ciudadanos garantiza las inversiones necesarias para Aragón y el fin de los privilegios a quienes quieren romper España".

Por ello, Joaquín Moreno ha asegurado que España y Teruel necesitan "un Gobierno que le dé la vuelta a todo esto" y "piense en todos los españoles, en todos los territorios, sin privilegios y sin concesiones". Asimismo, ha recordado que, si Rivera es presidente, "a Teruel le irá mejor porque tendrá una financiación justa para contar con infraestructuras de calidad", como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o las autovías A-40 y A-68.

"Tenemos una oportunidad de desbloquear España y no dejarla en manos de quienes quieren romperla. Una oportunidad de poder poner en marcha todas esas reformas que el bipartidismo no ha querido o no le ha interesado hacer. Para eso es necesario salir a votar el 10N porque quedarse en casa supone darles la victoria a los extremistas y populistas", ha indicado el candidato de Cs.

CON EL MISMO DISCURSO

Moreno ha incidido en que Ciudadanos es el único partido "con el mismo discurso en todas las provincias españolas" y la única formación "que defiende un país de personas libres e iguales, independientemente de que vivan en la Castellana de Madrid o en un pequeño pueblo turolense".

"Necesitamos un gobierno fuerte y moderado, que respete la ley y la convivencia. Para llevar a cabo las infraestructuras que Aragón necesita, para no seguir perdiendo población, para que las inversiones no se decidan con chantajes, para mejorar un sistema de financiación que perjudica a regiones envejecidas como la nuestra, para que los aragoneses reciban una sanidad y educación de calidad, para eso necesitamos un gobierno libre de ataduras con los nacionalistas", ha concluido.