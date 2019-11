María Teresa Campos: "Telecinco me ha causado un daño irreparable"

La periodista María Teresa Campos ha cargado duramente contra Telecinco en una entrevista concedida esta semana a la revista Lecturas en la que también ha hablado de la situación profesional que está atravesando.

En este sentido, la presentadora se ha referido a la cancelación de su último programa en la cadena de Mediaset, ¡Qué tiempo tan feliz!, y el alivio que allí sintieron: "Alguien dijo que por fin se había podido quitar de encima la música".

En dicha entrevista, María Teresa Campos ha culpado de su cierre a "determinadas personas que se hicieron con los contenidos del espacio", y que llevaron al programa a tener un bajón de audiencia en su última etapa.

Tras la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz!, un ictus provocó un parón de varios meses en su carrera laboral. Sin embargo, aunque Telecinco la apoyaba de puertas para fuera, cuando la presentadora pedía un nuevo proyecto la ignoraban, y lo mismo ocurrió con su contrato. "Antes de que venciera mi contrato, quise renovarlo para que no hubiera problemas", indicó.

Ya entonces, en 2018, María Teresa Campos respondía tajantemente que ella quería seguir trabajando: "Nadie me habrá oído decir que me quiero jubilar. A las personas que tenemos trabajo mediático nos retira el público, cuando no te quieren", confesaba en el plató de Sálvame.

No obstante, las conversaciones para un nuevo programa nunca se produjeron, y la espera durante ese tiempo le ha supuesto "un daño profesional irreparable", ha asegurado. "Siempre he creído que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa", ha agregado.

Por este motivo, aunque quiere volver a la televisión, sostiene que no será bajo el paraguas de Telecinco. "La gente por la calle me pregunta cuándo vuelvo. Quiero que mi carrera no la cierren otros, que la cerremos mi público y yo", ha zanjado.