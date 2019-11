Esparza (NA+): "Sánchez utilizó Navarra para tener el apoyo del PNV en Madrid y Chivite lo permitió"

En un acto electoral celebrado este sábado en Tudela, y que ha contado también con la participación de los candidatos al Congreso y el Senado, Sergio Sayas y Ruth Goñi; Esparza ha arremetido contra el acto que el PSN celebró este viernes en el Navarra Arena en el que Sánchez "criticó al constitucionalismo" e "insultó al 40% de los navarros". "No viene a criticar a quienes están defendiendo el procés y no han querido condenar la violencia en Cataluña" porque "son todos sus socios en Navarra", ha reprochado.

Frente a ello, ha señalado que "no quiero un insulto" a ningún representante socialista ni a sus militantes y votantes, y ha apelado a "decirles votando que con Navarra no se juega, que lo que ha hecho en Navarra no va a salir gratis" sino que "tiene sus consecuencias".

Javier Esparza ha considerado que "Sánchez ha cometido una enorme irresponsabilidad". "Navarra no le importa y la ha dejado en manos del PNV sabiendo que iba a hacerla depender de EH Bildu"; dos formaciones, ha dicho, con las que "se puede defender el Estado vasco pero nunca la foralidad de navarra". Para el regionalista, Sánchez "no es consciente de que Navarra es la piedra angular de la unidad de España" y ha opinado que no puede ser presidente "si no sabe que el mayor peligro que tiene el régimen foral de Navarra es el nacionalismo vasco".

El presidente de UPN ha afirmado que los socialistas "han renunciado a un pasado de éxito en esta comunidad" y "a su programa por un sillón" porque "están situados en el todo vale por ser presidenta". Así, ha recordado los acuerdos alcanzados en el pasado con el PSN que "fueron sinónimo de éxito para esta tierra, de desarrollo y oportunidades".

Ha recordado, igualmente, que "muchas veces con los socialistas hemos defendido la misma pancarta del que defendía la libertad, se situaba frente a los asesinos y que intentaba frenar al nacionalismo y el independentismo vasco".

Por su parte, el candidato de Navarra Suma al Congreso, Sergio Sayas, ha criticado a los "políticos oportunistas, sin escrúpulos ni principios como el señor Sánchez y la señora Chivite" que "no tienen un proyecto político ni para España ni para Navarra" y que "les da igual llegar al sillón de la mano de quien sea y a cualquier precio".

Ha rechazado a quienes "dicen que para España necesitan un Gobierno fuerte alejado de los nacionalismos pero en Navarra lo primero que hacen es abrazarse al nacionalismo e incluso a Bildu para llegar al Gobierno de Navarra".

Sayas ha afirmado que esta campaña electoral "va de principios, de defender sin complejos los valores que tenemos, la Navarra que queremos". Por eso, "vamos a ganar estas elecciones porque siempre hemos sido un partido de proyectos, de principios y sin complejos", ha aseverado.

Sergio Sayas ha afirmado que en Navarra "llevamos cuatro años en las que se ha empezado a construir un proyecto exactamente igual que el catalán" y ha acusado a Chivite de "salvar al nacionalismo a pesar de que los ciudadanos le dimos la espalda en las urnas" y ser "su trampolín y caballo de Troya". "Lo que tenemos es un gobierno nacionalista presidido por una presidenta socialista", ha aseverado.

Ha responsabilizado a Sánchez de la repetición electoral porque "ha actuado con soberbia rechazando cualquier oportunidad de tener un gobierno". Por eso, ha llamado a "aprovechar esta oportunidad para que un irresponsable como Sánchez no vuelva a estar en la Moncloa". "Es fundamental votar para que la voz que llegue a Madrid sea la que representa de verdad a los navarros", ha concluido.

Finalmente, la candidata de la coalición al Senado, Ruth Goñi, ha llamado a "poner las reformas por delante de los políticos" que "lleva más de 10 años en el cajón". Por ello, ha destacado que "el día importante es el día 11, el día de desbloquear la política y poner este país en marcha".

Goñi ha asegurado que "votar al PSOE es votar nacionalismo" y ha acusado al PSN de "engañar a sus votantes y traicionar a sus principios" porque "ha legitimado al nacionalismo y ha blanqueado a Bildu". "Somos mayoría los navarros que no estamos nada orgullosos con nuestro Gobierno de Navarra en minoría y cuya última decisión va a depender de Bildu", ha remarcado.