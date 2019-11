Ortuzar busca el séptimo escaño de PNV para enseñar a Cs y Vox que los fueros "son un derecho, no un privilegio"

Durante su intervención en un acto político en la localidad vizcaína de Barakaldo, Ortuzar ha aplaudido que ayer el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, rechazara saludar al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tras un debate a siete en TVE, en el que éste llamó a los jeltzales "racistas y xenófobos". "A esos no hay que darles la mano, hay que darles lecciones de lo que es este país, lecciones de dignidad, de democracia", ha indicado el líder jeltzale.

Además, ha recordado al partido de Abascal que el PNV "tiene una hoja de servicios de 125 años al servicio de la democracia". "Ellos tienen cuatro viviendo en democracia y 40 de fascismo, de dictadura, de opresión, son los herederos del que han movido ahora -en referencia a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos-.

El PNV ha celebrado su primer gran mitin de campaña en la Herriko Plaza de Barakaldo, en el que también han intervenido el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y Esteban. Ortuzar ha aprovechado su discurso para hacer un llamamiento a la movilización del electorado y a buscar votos "hasta debajo de las piedras".

El líder jeltzale ha recordado que esta "corta" contienda electoral se celebra en contra de la voluntad de su partido, pero ha advertido de que "el principal problema" al que se puede enfrentar el próximo 10N "no van a ser el resto de partidos, sino la abstención, la pereza, el no ir a votar en señal de protesta o incluso de resignación".

Por ello, ha pedido que no haya "ni abstención ni resignación: para protestar contra lo que está pasando", sino el voto al PNV, "un voto con fundamento, serio y fiable", que cuenta con "unas candidaturas sólidas y un programa para ganar en Euskadi y en Madrid".

"Esta vez no va de izquierdas o de derechas, como parecía el 28A. Unos y otros andan a la gresca y son incapaces de ponerse de acuerdo. Por eso, hay que repetir las elecciones, por su incapacidad", ha indicado.

En este sentido, ha aseverado que estas nuevas elecciones "va de fiables o no fiables, de cumplir la palabra dada o no". Además, ha considerado que, "a día de hoy, fiable en Euskadi solo es el voto al PNV, que no defrauda, que cumple lo que dice, el que representa bien a Euskadi, el que defiende los intereses de la gente de este país". "Es nuestro único objetivo", ha apuntado.

Tras recordar que los jeltzales apoyaron la moción de censura presentada por el PSOE, siempre pensando en Euskadi y la agenda vasca, ha señalado que, después del 28 de abril, también apostaron "por la estabilidad y por que se formara un gobierno".

"No pusimos más que una condición, que en la ecuación no entraran quienes negaban el autogobierno vasco, porque veíamos cierta tentación socialista por intentar entenderse con Ciudadanos. Ni una línea roja, ni precio político. Ofrecimos nuestros votos gratis en septiembre, en la segunda oportunidad, para facilitar que PSOE y Podemos llegaran a un acuerdo. Todo fue inútil, pero cumplimos todo lo que prometimos. No sé si otros pueden decir lo mismo", ha apuntado.

En todo caso, ha subrayado que hoy se está "ante una tesitura parecida, con Sánchez jugando al escondite de lo que quiere hacer el día 11, con Iglesias en su Juego de Tronos y Casado disfrazado de moderado". "Habrá quien dirá que es el efecto de la barba, pero no puede ser, porque Abascal tiene barba y ahora le ha dado por compararse con El Cid Campeador. Y nos queda Rivera, que está más perdido que si un día decidiera venir al Alderdi Eguna", ha asegurado.

El presidente del EBB se ha preguntado si "éstos son los que van a representar a los vascos" porque "este país merece mucho más, un voto fiable y representantes fiables".

"EFECTO AIARZA"

"La campaña anterior dije que nuestro mayor problema era que las encuestas nos daban demasiado y lo mantengo ahora", en referencia a los sondeos que atribuyen al PNV siete escaños, uno más, que ocuparía Jon Aiarza.

Por ello, se ha referido al 'efecto Airza', que supondría que su partido consiguiera ese séptimo asiento en el Congreso. Por ello, ha realizado a llevar "en volandas" a este candidato por Bizkaia a la Cámara baja.

Andoni Ortuzar ha descrito a Jon Aiarza como "persona disciplinada, metódica y conciliadora" y ha recordado que cuenta con una característica "muy importante para ir a Madrid: conoce al dedillo la historia vasca, es un especialista en los Fueros".

"Le vamos a asignar la tarea más importante, pero la más difícil de su vida: enseñarle a Rivera y a todos esos centralistas que se sientan en el Congreso que los Fueros no son un privilegio, que son nuestro derecho, una parte pequeña, además, de nuestros derechos como pueblo, anteriores a su Constitución", ha remarcado.

Para finalizar su discurso, ha instado a los electores a "meterse a buscar votos hasta debajo de las piedras, hay que "sacudirse la galbana" porque "no hay lugar para la abstención". "Nadie se puede quedar en casa, hay que ir a votar, por Euskadi, por nuestros intereses como pueblo. Para defender la agenda vasca, para que la ciudadanía vasca esté bien representada allí, para que a los vascos no nos hagan el timo de la estampita, solo hay una solución: votar PNV", ha concluido.

PENSIONES Y TAV

Por su parte, Aitor Esteban, ha recordado que ha sido el PNV el que "ha puesto el cascabel al gato" para lograr una subida de las pensiones, conseguir el impulso a la Variante Sur Ferroviaria o la Alta Velocidad, entre otros.

Tras asegurar que el único compromiso del PNV "está con los vascos", ha pedido el voto a los jeltzales "para que haya una voz propia de Euskadi" en Madrid, que no esté "sometida a lo que les digan las ejecutivas de Madrid".

También se ha referido a la necesidad de "hacer frente a la arrogancia y agresividad de Rivera con lo vasco y decir no a la intolerancia y el fanatismo de los franquistas de Abascal, a los anuncios de Casado de más recentralización". Además, ha afirmado que el respaldo al PNV supondrá rechazo "a un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos o el PP y para hacer que el PSOE recuerde sus compromisos con Euskadi".

Esteban ha advertido de que estas formaciones estatales solo "utilizan Catalunya y Euskadi para lanzarse reproches y medias verdades" porque "no les importa buscar una solución". Por ello, ha avisado de que, "si PSOE, PP o Podemos lo necesitan, harán que sus diputados vascos voten en contra de los intereses de Euskadi".

"Nosotros defendemos la agenda vasca para avanzar, crecer y mejorar. En España, cuando sacan la agenda vasca y catalana a colación, es para recortar y para imponer. Catalunya y Euskadi son ejes centrales de la campaña española, pero en negativo", ha apuntado, para asegurar que solo les preocupa "llegar a la Moncloa, sea como sea, a costa de lo que sea"

En este sentido, ha destacado que no quieren "reconocer una evidencia", que Euskadi y Cataluña "somos naciones, somos distintos". "Vienen a Euskadi y visitarán Catalunya, pero lo hacen sin programa, sin propuestas, sin soluciones y sin respuestas". "Por eso, es importante votar PNV, porque tenemos programa, propuestas y soluciones desde y para Euskadi", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que pretenderán "recortar el autogobierno" y ha reprochado a Podemos que hable de plurinacionalidad y proponga medidas las medidas sociales "para que se dirijan desde Madrid, yendo contra el Estatuto".