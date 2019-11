Arteaga (Cs): 'El PSOE debería aclararnos si Castilla-La Mancha también es una nación'

"A un lado tenemos al PP, un partido alérgico a las reformas y que no quiere luchar contra la corrupción, y al otro al PSOE, un partido que lleva en su programa que España es un país con muchas naciones dentro, y que hay que dar a algunas Comunidades Autónomas como Cataluña o el País Vasco más privilegios y financiación, en detrimento de regiones como Castilla-La Mancha, a la que el PSOE considera una región de segunda", ha afirmado.

Ante este escenario, la candidata naranja ha resaltado que "la buena noticia" es que, en el medio, en el centro, está Ciudadanos, "un partido limpio, moderado, moderno y dispuesto a impulsar las grandes reformas para mejorar la vida de las clases medias, las familias, los autónomos y las empresas", ha informado Cs en nota de prensa.

"Albacete necesita que España se ponga en marcha y que en el Gobierno esté Ciudadanos, que es la garantía de que será un Gobierno limpio, que aborde reformas en materia de educación, sanidad, pensiones, y que mire al futuro y no al pasado", ha dicho.

La candidata ha hecho estas declaraciones en la carpa informativa que la formación naranja ha instalado este sábado en la calle Rosario. "No podemos dejarnos llevar por viejos partidos que no cumplen sus promesas, ni tampoco por los extremistas, que directamente hacen promesas que hasta ellos mismos saben que no se pueden cumplir", ha dicho.

UN GOBIERNO PARA EL ALBACETE DE SIGLO XXI

Arteaga ha defendido que es necesario desbloquear la situación porque hace falta "un Gobierno del siglo XXI para el Albacete del siglo XXI". En este sentido, ha recordado que fue Ciudadanos quien durante los últimos meses presentó en torno a 60 iniciativas en el Congreso de los Diputados centradas en asuntos específicos de la provincia, como la autovía A32, la capitalidad de la cuchillería, la carretera del cementerio, la depuradora de Tobarra o las actuaciones de emergencia en el barrio de Medicina tras las inundaciones del mes de septiembre.

En ese tiempo, tal y como ha afirmado la candidata, "la diputada del PP presentó iniciativas generales sin referencia concreta a Albacete y los dos diputados del PSOE directamente no hicieron nada".