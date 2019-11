Consultar el horóscopo de hoy: sábado 2 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Lo afectivo es hoy para ti algo muy importante. Tu corazón estará abierto a los sentimientos y si no tienes pareja, es un momento excelente para pensar en tener alguien en tu vida si así lo deseas. Te sientes libre de nuevo en este tema y por eso eres mucho más feliz.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?Tauro

A pesar de cierta tendencia romántica, los nativos de este signo guardan muy bien sus sentimientos en ocasiones y eso les puede pasar alguna pequeña factura en lo físico. Vuestra salud responderá muy bien si sois capaces de dar rienda suelta a vuestras emociones.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?Géminis

Hay animación a tu alrededor e intentas disfrutar de la jornada a pesar de que alguien, un familiar político probablemente, estará un poco pesado o insistente en que le prestes atención. Eso te restará tiempo de descanso y de hacer lo que te apetezca.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?Cáncer

Alguien querrá hablar contigo hoy sin que tu te lo esperes. Será una sorpresa agradable porque quizá esa persona hace mucho tiempo que no se ponía en contacto contigo. Si es un watsap, no dudes en contestarle. La comunicación será fluida y traerá afectividad.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?Leo

Estarás receptivo a los impulsos afectivos de tu alrededor. Probablemente le interesas mucho más a alguien de lo que realmente crees y no debes de dejar de observar los comentarios o las actitudes que tenga, que serán muy significativas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?Virgo

Tu sentido práctico va a estar hoy muy presente y eso te va solucionar asuntos domésticos de la mejor manera posible, incluso mucho mejor de lo que te esperas. Lo harás todo de una manera muy eficiente, rápida y además sin preocuparte por cómo opinan los demás.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?Libra

Puede que hoy estés un poco decaído porque te acuerdes de alguien que ya no está en tu paisaje cotidiano, pero no puedes pensar eso porque se van a abrir nuevas puertas en tus relaciones. En cualquier caso, tienes derecho a estar triste, no te recrimines por ello.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?Escorpio

Pones a funcionar tu imaginación y aunque hay alguien cercano a quien no le gusta lo que haces, te va a dar igual porque seguirás haciéndolo. Procura explicar tu actitud con tranquilidad, sin enfadarte para nada, pero dejando claro que tienes todo el derecho a hacerlo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?Sagitario

Estarás demasiado lanzado en ciertas aventuras que te pueden traer malas consecuencias si no sabes medir tus acciones. Eso te puede traer problemas con la familia o con la pareja, que no entenderá tu manera de actuar. Quizá tenga algo de razón.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?Capricornio

Un poco perezoso si vas a estar hoy, especialmente por la mañana. No te apetecerá nada moverte y darle un poco de actividad a tu organismo, sea la que sea, pero piensa que eso no te va a favorecer a la larga. Deja el sillón y échate a la calle.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?Acuario

No seas tan rencoroso con los amigos, no te conviene porque los demás también se acuerdan de las cosas que haces y, sin embargo, te perdonan. Aprovecha tu labia, que suele ser mucha, para restablecer los puentes con una persona a la que en el fondo quieres mucho.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?Piscis

Cuidado con los coqueteos si tienes pareja, porque se puede sentir herida y te lo va a echar en cara y probablemente lleve razón. La fidelidad no es tu fuerte hoy, pero date cuenta de lo que puedes provocar, no pienses solo en ti, debes ser menos egoísta.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?