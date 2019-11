Así avisa Google de que has muerto

Google cuenta desde hace unos años con una herramienta llamada Administrador de cuentas inactivas que no muchos conocen y que fue pensado y desarrollado con vistas a que los usuarios pudiesen eliminar su cuenta en el gigante de Mountain View, pero también para tener la posibilidad de configurar unos parámetros que sirviesen para avisar de su muerte a sus conocidos.

Todo esto podría resultar llamativo o curioso si no fuese porque ya sabemos que uno de los grandes errores de Google es el apropiarse de los datos de sus usuarios una vez estos han fallecido.

Desde Andro4All se hacen eco de la guía publicada en The Next Web con consejos para Facebook o Google no se queden con tus datos una vez hayas muerto.

Lo primero que tienes que hacer es acceder al mencionado Administrador de cuentas inactivas para decirle a Google cuánto tiempo debe pasar para que considere tu cuenta inactiva y, también, que hacer con tus datos en ese caso. Entre las opciones están compartir los datos con otra persona de confianza o establecer un tiempo para que se elimine tu cuenta definitivamente.

El abanico de tiempo va desde los tres meses de inactividad hasta los 18. Antes de llegar al límite establecido por el usuario, este irá recibiendo avisos por SMS y correo electrónico a partir del último mes antes de la fecha fijada por el usuario.

Otra posibilidad es establecer una lista de un máximo de 10 personas (con el botón 'agregar persona') que se encarguen de algunos datos de tu cuenta así como de pedir a Google una descarga del contenido que ha acumulado de esa cuenta que va a quedar inactiva. Estas personas serán las elegidas por el usuario para que reciban un aviso por correo electrónico si la cuenta queda inactiva.