Adele luce su nueva figura con su disfraz de Halloween

Tras perder 19 kilos de peso en los últimos meses la cantante Adele luce ahora su nueva figura en las pocas ocasiones en las que se deja ver en público, por ejemplo, en una fiesta de disfraces donde eligió un atuendo de estampado animal en tonos rojos y garfio en la mano, a lo capitán Hook y donde no dudó en hacerse decenas de fotos con sus fans y sus amigos.

"Antes lloraba, ahora sudo", decía la cantante sobre su proceso de adelgazamiento recientemente, en una foto de Instagram, una de las primeras publicadas con su nuevo aspecto.

Adele está cambiando su vida. Recientemente Adele ysu marido acabaron su matrimonio tras ocho años de relación y un hijo en común y tras un divorcio millonario por el que él se embolsaba la mitad de la fortuna de su exesposa.

Poco después se sabía que la cantante ha rehecho su vida con el rapero británico Skepta, nacido en Londres en 1982 (tiene 37 años y 31 ella).

Skepta es un rapero, compositor y productor musical británico y la prensa inglesa ya vaticina que ha sido el responsable de que la artista detrás de hits como Hello, Set fire to the rain o Someone like youvuelva a creer en el amor.