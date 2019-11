Abascal llama a enviar a Sánchez "a su casa" por "atizar el enfrentamiento" y no solucionar la "emergencia social"

20M EP

El presidente y candidato de Vox en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en Santander que su partido no está dispuesto a "desbloquear" la actual situación política en España ya que no facilitará, "ni por acción ni por omisión", un Gobierno del PSOE, al que van a votar "no, no y no".