Prendes subraya el compromiso de Cs con los autónomos, a quienes califica de "héroes del día a día"

Prendes ha estado en Lugones (Siero), hablando de medidas para defender a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ha dicho que son un "sector clave" y una fuerza generadora de empleo en Asturias y en España.

Tras recordar que su partido ya impulsó en 2017 una ley de mejora de los autónomos, ha explicado que en su programa electoral llevan un nuevo 'plan naranja' para ayudarles.

Así, Prendes se ha referido a la extensión de la tarifa plana durante dos años, a que los autónomos tengan derecho a conciliación y a no cotizar durante los dos años siguientes a ser padres, a que tengan un paro en similares condiciones a los asalariados y a que no tengan que pagar el IVA de aquellas facturas que no hayan cobrado.