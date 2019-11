Rock y ópera en el Centro Niemeyer durante este puente

De esta forma, el teatro, la ópera y la música rock protagonizarán la programación cultural del Centro Niemeyer durante estos días festivos, según han informado desde el complejo cultural.

El domingo 3 de noviembre a las 20.00 el estadounidense Dan Baird, acompañado por la formación Homemade Sin, regresa al escenario de la Sala Club tras superar la enfermedad que le apartó del circuito musical el pasado año.

Baird fue el cantante, guitarrista y compositor principal de The Georgia Satellites, una destacada banda de rock de raíces surgida en los Estados Unidos en la década de los 80. Se estima que al menos ocho bandas tocan su mítica canción 'Keep Your Hands To Yourself', escrita hace 30 años, todas las noches a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Tras varias visitas del grupo a España, este veterano cuarteto se ha labrado una merecida reputación de infalibles sobre el escenario que les ha llevado a actuar en los principales festivales de rock europeos, como es el caso del Sweden Rock, Hard Rock Hell, Kilkenny, Ramblin'Man Fair, Zwarte Cross Festival y el patrio Azkena Rock Festival.