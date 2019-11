La noche de Halloween se salda con 71 intervenciones y el precinto de dos locales por superar aforo

Según el balance del operativo desplegado por el Ayuntamiento, con dispositivos coordinados entre Policía Nacional y Local, de las 71 intervenciones, 58 se realizaron sobre todo para atender quejas vecinales y avisos ciudadanos, sin que ninguno revistiera gravedad.

Asimismo, se desalojó y precintó un bar de copas en calle Zaragoza por exceder con creces el aforo, carecer de control de las entradas vendidas y, además, tener los pasillos de salida de emergencia ocupados por las numerosas personas que se agolpaban en su entrada. Se desalojó y precintó, asimismo, otro local por carecer de documentación y vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Por último, se clausuró y denunció un puesto de comida ambulante por ejercer la actividad fuera de horario, presentar irregularidades en el grupo electrógeno y vender bebidas alcohólicas para su consumo en la vía pública.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha destacado que, a pesar de ese número de intervenciones, en todo caso "menor que en 2018", la noche de Todos los Santos de este año se ha saldado "sin incidentes de gravedad" por esa mayor presencia policial en las calles y la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional.

No obstante, ha hecho una nueva llamada a la responsabilidad por parte de los empresarios hosteleros. "Esta noche se ha comprobado, una vez más, que la Policía Local actúa contra quienes no tienen pudor alguno en poner en riesgo la seguridad de las personas por no respetar los aforos o vender alcohol a menores", ha indicado. "El derecho al ocio debe estar garantizado con la seguridad y el descanso de los vecinos y vecinas, y estas consignas han prevalecido en la actuación policial de esta madrugada", ha concluido.