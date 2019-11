Investigan a tres personas por maltrato animal tras rescatar más de 50 perros hacinados y en malas condiciones

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como supuestas autoras de un delito de maltrato animal tras desmantelar un núcleo zoológico ilegal en Iznájar (Córdoba) con más de 50 perros en jaulas no adecuadas para los mismos y sin estar vacunados.

Según detalla en una nota de prensa la Benemérita, las investigaciones se inician tras tener conocimiento efectivos de la patrulla de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que en una parcela de la localidad pudieran encontrarse hacinados y en malas condiciones de habitabilidad un gran número de animales.

Ante ello, los agentes efectuan una inspección en la citada parcela, solicitando para ello la colaboración de veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la zona, observando en la misma como tres personas, integrantes todos ellos de la misma familia, mantenían en dicho lugar gran número de perros, algunos de ellos metidos en jaulas de pocas dimensiones, llenas de heces.

Una vez comprobado que los propietarios de los animales carecían de la pertinente autorización para mantener un núcleo zoológico, así como que los animales no tenían microchip identificativo, no habían sido vacunados y carecían de cualquier tipo de control, encontrándose en el interior de pequeñas jaulas no adecuadas para los mismos, se procede a la intervención de unos 50 perros que han sido trasladados a diferentes centros de protección de animales y a la investigación de tres personas como supuestos autores de un delito de maltrato animal.

Asimismo, se ha procedido a la instrucción de varios expedientes de denuncia por infracción a lo dispuesto en la Ley de Protección Animal de Andalucía, al carecer los animales de las pertinentes vacunas y por las deficientes condiciones higiénicas sanitarias observadas.

La parcela donde se encontraban los animales presentaba un estado de insalubridad perjudicial para la salud de los animales y las personas. Como medida cautelar, a dichos animales se les ha realizado reconocimiento facultativo, tratamientos, vacunaciones y se les ha dotado de microchip.

La Guardia Civil ha agradecido a las protectoras que han recogido los animales, a los servicios de salud, al Ayuntamiento y Policía Local de Iznájar, y al Servicio de Veterinaria de la Oficina Comarcal Agraria, su colaboración para poder llevar a efecto dicha inspección.

La Ley de Protección Animal, la de Sanidad animal y el Código Penal, precisa que las personas que tengan animales de compañía deben de mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurar que recibían tratamientos obligatorios y que estén identificados. En caso de no mantenerlos en esas buenas condiciones, pueden incurrir en un delito de maltrato animal tipificado en el artítulo 337.1, de nuestro Código Penal.