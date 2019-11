Apple TV+ llega hoy jugando fuerte con series propias y Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Jason Momoa...

Apple ha lanzado hoy en todo el planeta su plataforma de vídeo bajo demanda Apple TV+, un primer servicio de suscripción de vídeo que solo emite producciones originales y que desde hoy está presente en más de 100 países y regiones, incluida España.

Apple TV+ ofrece un catálogo de series, películas y documentales originales, que incluyen en su lanzamiento grandes producciones repletas de celebridades den sus repartos, como The Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind y The Elephant Queen, entre otras.

El servicio está disponible en la app Apple TV en iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac y otras plataformas, incluido online en tv.apple.com.

La plataforma da una semana de prueba gratuita y después cuesta 4,99 euros al mes. Eso sí, los clientes que compren un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac disfrutarán de un año de Apple TV+ gratis. Respecto a las pantallas en las que se puede reproducir, hasta seis miembros de la familia pueden compartir una suscripción a Apple TV+ con la opción 'En familia'.

“Con Apple TV+, presentamos historias originales de las mentes más privilegiadas y creativas, y sabemos que los televidentes encontrarán su serie o película favorita en nuestro servicio”, explicaba Zack Van Amburg, director de Vídeo Mundial de Apple. “Cada producción original de Apple TV+ ofrece una historia singular, una mirada insólita y un mensaje poderoso, todo pensado para entretener, conectar y abrir diálogos culturales", aseguraba