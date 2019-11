Esperanza Aguirre asegura ante el juez que cesó a Granados porque "era un filtrador"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre quiere desvincularse de cualquier tipo de responsabilidad sobre los asuntos económicos del PP madrileño y, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el pasado 18 de octubre sobre el caso Púnica, negó tener funciones sobre el control de las cuentas.

Sobre los nombramientos, en el interrogatorio, según El País, aseguró que los consultó con Mariano Rajoy dado que el PP madrileño dependía del nacional.

En este sentido, señaló que su relación con el gerente popular madrileño Beltrán Gutiérrez era prácticamente inexistente, e incluso que nunca había despachado con él, por lo que no podía saber si su gestión era irregular.

Además, ha alegado que apenas destinaba dos horas semanales a los asuntos del partido, ya que durante toda la semana estaba dedicada a dirigir la Comunidad de Madrid.

Aguirre no ha querido responder por qué no cesó a Gutiérrez cuando fue condenado por las Tarjetas Black al ser preguntada por no formar parte de la causa en la que se encuentra imputada.

Sí contestó a los motivos del cese de Francisco Granados como consejero, alegando que lo hizo después de que filtrara una noticia a la prensa y no quería filtradores en su Gobierno.