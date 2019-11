Irene Montero confiesa que se ha "liado con alguna chica en la adolescencia"

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha protagonizado una entrevista nada habitual, como ella mismo ha reconocido, para el canal Devermunt, que conduce una pareja de blogueras (Marta y Sara) que intenta dar visibilidad al colectivo LGTBI tanto en Youtube como en Instagram. Precisamente en esta última red social, la diputada ha confesado haber tenido experiencias homosexuales durante su adolescencia.

"Me he liado con alguna chica en la adolescencia", ha reconocido abiertamente. En la entrevista, las youtubers piden a Montero que se sitúe sexualmente en una escala entre 1 y 10, donde 1 "es completamente heterosexual" y 10 "totalmente homosexual". La diputada de Podemos bromea con su situación actual: "Ahora es que yo creo que no soy nada sexual, con tres hijos, no sé, soy otro número".

No obstante, decide situarse sin complejos. "No sé, creo que eso cambia con el paso del tiempo. Yo creo que ahora soy bastante heterosexual, un 3, pero he podido estar en un 4, en un 5".

En este sentido, ha descartado cualquier tipo de atracción por Inés Arrimadas, a colación de una fantasía promovida desde un blog. "Mira que me podía gustar una tía, pero desde el mayor respeto y cariño a Inés Arrimadas no me atrae", zanja.

Como ella, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reconoció en otro programa de gran audiencia como Salvame Deluxe que antes de su pareja actual tuvo relaciones sentimentales tanto con chicos como con chicas. En concreto, con Elena, una joven italiana con la que salió durante dos años. "Era la primera vez que me enamoraba de una mujer", aseguró en directo.