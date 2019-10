Cata, en 'First dates': "He venido al programa buscando una mujer libre y salvaje"

La incompatibilidad entre María y Cata fue aumentando según avanzaba su cita este jueves en First dates, y la conversación que tuvieron durante la cena no ayudó a que su relación tuviera futuro.

El primero en ser recibido por Carlos Sobera fue Vicente: "Tengo una hija de 9 años que vive con su madre, y yo vivo con la mía". El presentador le preguntó porque le llamaban Cata: "Había un vecino muy gracioso que le dio por llamarme 'catalino' al estar viviendo en Cataluña, y de ahí, Cata".

"Busco a una mujer libre y salvaje", afirmó el extremeño. "Yo a las chicas las trato lo mejor que puedo, como princesas, que es lo que son", añadió.

Su cita fue María, una profesora particular que comentó en su presentación que "quiero trabajar para cambiar el mundo porque es necesario que lo haga. La sociedad, en vez de ir para adelante, está yendo hacia atrás".

En la cena, hablaron de la hija de Carta o que el carretillero vivía en casa con su madre "porque tengo la ropa planchada", mientras que María opinó que "si viviéramos juntos, las labores de la casa serían 50-50 cada uno".

También comentaron sus experiencias en el amor, sus aficiones, sus pasiones... "Los temas de los gays me encantan", afirmó la profesora, a lo que Cata contestó que "lo respeto. Que una persona sea gay no me molesta". "No tiene la mente tan abierta como yo y, a lo mejor, no tiene mis mismos valores, y eso lo valoro mucho", señaló María.

También hablaron de feminismo y machismo. "Igualdad, pero para según qué cosas", dijo Cata. "Para todo", afirmó María, pero el extremeño continuó diciendo que "creo que las mujeres se están pasando un poquito, están yendo a otro extremo". Y añadió que "las feminazis y demás se están descontrolando todo".

Ese comentario molestó mucho a la sevillana y los espectadores comenzaron a vislumbrar como acabaría la cita.

Y en la decisión final, Cata reconoció que volvería a quedar con María porque "es una chica muy completa, guapa, explosiva...". Pero la sevillana no quiso tener una segunda cita con el carretillero porque "tenemos pensamientos muy diferentes, a niveles extremos". Y concluyó diciendo que "creo que tiene una mente un poco más cerrada que yo".