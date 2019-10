Pablo Iglesias, en 'El hormiguero': "En el Congreso hay mucha promiscuidad"

El hormiguero cerró este jueves su ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno con la visita de Pablo Iglesias. Tras conversar sobre política y elecciones con Pablo Motos, el momento en que se vio más relajado al líder de Unidas Podemos fue cuando las hormigas Trancas y Barrancas le entrevistaron en la sección Rueda de prensa ibérica, donde Iglesias dio algunas respuestas llamativas.

"Vamos a hacerle las preguntas que no se atrevió [a hacerle] Ana Pastor", comenzó Trancas, que después le preguntó: "Si no existiera Podemos, ¿votaría a Errejón?". Con una sonrisa, Iglesias contestó que "si no existiera Podemos, no existiría el partido de Errejón". Y reconoció que "votaría a Izquierda Unida".

A continuación, Trancas realizó la pregunta que logró la respuesta más sorprendente: "¿Dentro del Congreso hay rumores en plan: A esa de Podemos le gusta ese de Vox?". Iglesias no dudó y contestó que "mogollón, de eso sí que no puedo hablar, pero la promiscuidad que hay en el Congreso... Hay veces que abres la puerta de un baño y dices: 'hostias'... La cierras y piensas que de eso no puedes hablar".

Entonces Motos señaló: "Un momento, un momento, vamos a poner el slow motion aquí", mientras Trancas afirmó que "es normal, donde hay tensión siempre hay sexo".

El presentador quiso saber si era entre miembros de diferentes partidos: "Totalmente", admitió Iglesias, mientras Motos añadió que "cuanto más prohibido...", "... más morbo", dijo el político completando la frase.

"En el Congreso hay dos comisiones, una que no lo importa a nadie que es la Comisión de Secretos Oficiales, y luego está el corrillo de secretos oficiales, que de ahí no se puede contar nada", contó Iglesias.

Barrancas recordó las declaraciones de Rivera el pasado lunes en El hormiguero donde comentó que se hace mal el nudo de la corbata aposta. Sonriendo, el líder de Unidas Podemos contestó que "no voy a entrar en polémicas, pero creo que hay veces que Albert va un poco 'petadito' de más". Y añadió que "yo llevaré la corbata como al final de una boda, pero él va como el principio de un after".

También admitió que había hecho la güija alguna vez; que no le daba rabia que Abascal hiciera los mítines en Vistalegre como él; o que solo se hacía un largo sin respirar en la piscina de su casa porque "tengo poca capacidad pulmonar".