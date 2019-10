Alberto Chicote, entre bronca y bronca, en 'Pesadilla en la cocina': "¿Que soy un 'Viva la pepa'? ¡Eso tú, machote!"

La nueva entrega de Pesadilla en la cocina se desarrolló este jueves en el restaurante de comida Tex-Mex Pepe’s Cantina, un local regentado por el que sería el dueño del primer local mexicano que se abrió en Amsterdam, tal y como se contó en el programa de La Sexta.

De esta manera, Alberto Chicote se trasladó a la localidad de Rota (Cádiz) para salvar el descuidado establecimiento, lo que le costó más de una trifulca con Pepe, el dueño del negocio, a quien el chef definió como "terco" y "cabezón".

Y es que, aunque Pepe achacase la falta de clientes a una ausencia de "americanos" en la ciudad, Chicote apuntaba otras hipótesis: "No es que tengan una mala organización o un mal sistema, sino que no tienen ninguno. Me parece que va a ser complicado aplicar algún cambio", evaluó el chef tras las primeras experiencias.

Gritos, lágrimas y broncas familiares

El presentador describió el menú de Pepe’s Cantina como una propuesta de mala calidad, ya que los alimentos apenas tenían sabor y carecían de especias típicas del país azteca. Y, además, consideró que la cocina estaba en malas condiciones.

La nevera tenía "más de 40 años", había grasa "petrificada" y los recipientes no eran adecuados para los alimentos. "¡Eres un guarro con todas las letras!", gritó Chicote en uno de los enfrentamientos con Pepe, que no atendía a razones y seguía en su línea, enfadando también a su hijo, José Carlos, que le ayudaba en la cocina; y a María, la camarera, que rompió a llorar en una de las riñas.

"¡Mi hijo es un 'viva la Pepa'!, repitió el dueño en varias ocasiones. El comentario le costó los gritos de José Carlos, que casi llega a las manos: "¿Que soy un 'Viva la Pepa'? ¡Eso lo eres tú, machote!", le respondió ante un paralizado Chicote.

Finalmente, el equipo del chef madrileño reformó el local y sus trabajadores se comprometieron a mejorar. Asimismo, el presentador se fue con mal sabor de boca: "Sin trabajo, esfuerzo y sacrificio no sacas esto adelante ni aunque te lo pinte de oro", sentenció Chicote, que se dirigió duramente hacia Pepe en su despedida.

Tras el servicio del Pepe's Cantina, José Carlos, María y Pepe hacen balance junto a @albertochicote de la situación. La charla acaba con un duro enfrentamiento entre padre e hijo 🤬 #PesadillaCantinahttps://t.co/WE0dXgI8xw — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) October 31, 2019