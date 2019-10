Pablo Iglesias, en 'El hormiguero': "Cataluña no es solo independentistas y España no es solo Abascal y Casado"

El hormiguero cerró este jueves su ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno con la visita de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos.

La entrevista comenzó con la polémica generada por la no visita de Pedro Sánchez al programa de Antena 3. El político reconoció: "Qué fuerte, antes Sánchez venía aquí. Ahora no viene, tienes que ir a la Moncloa y la Junta Electoral Central le ha dado el toque. Si yo soy presidente del Gobierno, volveré a El hormiguero".

Pablo Motos le preguntó por todo lo que está pasando en Cataluña para que Iglesias le diera su opinión. El líder de Unidas Podemos afirmó que en su partido tienen una posición clara respecto al referéndum en Cataluña: "Nos gustaría una vía parecida a la de Escocia. A mi juicio, no con una opción independencia sí o no, sino con un encaje constitucional diferente de Cataluña, pero entiendo que nosotros no tenemos votos suficientes para imponer nuestra posición y que el acuerdo con otras fuerzas políticas va a implicar que todos cedamos".

"Nosotros estamos dispuestos a ceder por un acuerdo que a lo mejor no nos gusta a todos, pero que puede dar una salida democrática y que se pueda votar en Cataluña", añadió.

Y lanzó un mensaje a los independentistas: "Le diría dos cosas. La primera, Cataluña no sois solamente vosotros porque hay un montón de gente que no piensa igual; y dos, España no es Abascal ni Casado, en España hay un montón de gente que está encantada de que exista Cataluña con sus símbolos, con su lengua... No digáis que España es lo que representaban los fachas de Intereconomía porque todos los españoles no somos eso". Para concluir el tema señaló que debían admitir que "no toda Cataluña es como vosotros porque hay que reconocer al distinto y no hacer caricaturas del que es diferente".

Otro de los temas de los que hablaron en el programa fue que están en la necesidad de contar con un Unidas Podemos "fuerte" para que el PSOE no mire hacia la derecha.

"Sánchez va a intentar lo del PP de todas todas, pero si estamos muy fuertes no les va a quedar más remedio que ponerse de acuerdo con nosotros. Las cosas difíciles no siempre salen a la primera, ya lo vimos con la moción de censura", comentó.

Y aseguró que Unidas Podemos es "el mejor antídoto" para evitar una coalición de los partidos tradicionales ya que "si estamos fuertes, es muy complicado que el PSOE se atreva a decepcionar a sus votantes".