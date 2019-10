Jover, en la pegada de carteles: "Sánchez nos ha llevado a estas elecciones porque no le importa España"

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios Jover, quien, asimismo, ha dicho que "solo un Gobierno con Unidas Podemos puede garantizar subir el salario mínimo a 1.200 euros, que se actualicen las pensiones al IPC por ley o que se hagan frente a los problemas de vivienda". "Por eso se necesita un gobierno con la gente, un gobierno contigo", ha dicho Jover.

Por su parte, la número 2, Lucía Muñoz, ha aseverado que "se empieza esta campaña electoral con mucha ilusión y que no es de ningún partido político, sino de la gente". En esta línea, ha añadido que Unidas Podemos "no es nada sin la gente que no se resigna y sin la gente que apoya a este proyecto político".