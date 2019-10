Omar Montes asegura haber rechazado 'GH Dúo' con Isabel Pantoja y ser jurado de 'Idol Kids'

Omar Montes, expareja de Isa P, habría rechazado participar en GH Dúo junto a Isabel Pantoja y ser jurado de Idol Kids. El cantante está teniendo un gran éxito con su tema Alocao junto a Bad Gyal, y ha concedido una entrevista a Ecoteuve en la que ha asegurado que ha rechazado ambos proyectos "por falta de tiempo".

El reguetonero entabló una buena amistad con su exsuegra en Supervivientes 2019, motivo por el que les habrían tanteado para participar juntos en la edición por parejas de Gran Hermano.

Además, también podría haber coincidido con la tonadillera en Idol Kids, el talent presentado por Jesús Vázquez. Junto a Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean completan el jurado del programa, pero según sus declaraciones, Omar Montes podría haber sido parte de ellos.

"Se tenía que grabar muchos días y yo muchos fines de semana estoy fuera y ya tenía la mitad del dinero por adelantando. Al final no pudieron cuadrar mi agenda. Me hubiera encantado. Ya estaré, me encanta trabajar con los niños", explicó el cantante.