La aventura de Laura Escanes para conseguir hacerle el pasaporte a Roma

No deja de ser irónico que Laura Escanes haya tenido problemas para sacarle el pasaporte a su recién nacida para poder viajar fuera de Europa y que, precisamente, la niña se llame como una de las capitales más importantes de la Unión Europea.

Pero así ha sido. Y es que para la influencer ha sido toda una aventura conseguirle el documento a su pequeña. Amén de que, en palabras de la propia madre, lo necesitan para "muy pronto".

Porque aunque no han desvelado el sitio, ya se puede intuir que el primer viaje familiar de Escanes, Risto Mejide y Roma será fuera de la UE. Y, como toda influencer, ha tenido que relatar la odisea que ha vivido para conseguirlo.

"Le había hecho una foto en casa con una sábana blanca porque había leído que era la mejor manera", afirma Escanes sobre la fotografía que hay que presentar a la hora de hacerse el pasaporte.

En el mismo vídeo de su Instagram, continúa: "Quería llevarla a imprimir y listo... pero nada, no tenían papel fotógrafico". Comenzaban los problemas... Y las soluciones: hacerlas allí mismo.

"¿Cómo lo vais a hacer si no se le sostiene la cabeza?", se preguntaba una sorprendida Escanes, que no podía evitar reírse al recordar, no ya que despertasen a Roma para la instantánea, sino de esta en sí.

"La foto que le han hecho... Qué desastre", relata entre risas la influencer, que está segura de que las mujeres que hayan sido madre recientemente entenderán la situación mejor.

Aunque ha habido un detalle que no le ha hecho nada de gracia a Laura Escanes y ha sido cuando "la señora le ha dado un beso". "No hace un mes que ha nacido mi hija... No lo entiendo", se lamentaba.

Pero no por el beso en sí, sino porque no comprende "a la gente desconocida que hace estas cosas". Escanes lo tiene claro: Roma es "una recién nacida, sin vacunar, que le puede pegar cualquier cosa".

"En ese momento no me ha dado tiempo a reaccionar, no me lo podía creer", ha narrado una aún en shock Escanes, que aún así se felicitaba porque tras el periplo habían conseguido el objetivo. "Tenemos el pasaporte así que misión conseguida", finalizaba.